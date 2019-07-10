2019溫布頓草地網球錦標賽女雙賽事，台灣一姐謝淑薇和已經打進今年溫網女單四強的捷克好手史崔可娃（Barbora Strycova）持續發威，以6：4、6：2擊敗前一輪淘汰詹詠然/詹皓晴姐妹的第6種子，前進四強。

謝淑薇與史崔可娃今年已經聯手拿到3座WTA巡迴賽女雙冠軍，分別是2月杜拜、5月馬德里及6月伯明罕，而且硬地、紅土、草地三種不同場地都奪冠，展現絕佳的搭配默契，今天溫網女雙八強戰面對種子組合比利時梅藤絲（Elise Mertens）/白俄羅斯沙巴蘭卡（Aryna Sabalenka）依舊勢不可擋，本屆溫網至今4戰都是直落二勝出。

謝淑薇在2013年溫網曾和中國大陸選手彭帥攜手女雙奪冠，是台灣第一座大滿貫金盃，如今搭檔換成單、雙打都犀利的史崔可娃，若能保持絕佳狀態，很有希望再為獎盃櫃添加新收藏。

第一盤謝淑薇/史崔可娃在第3局率先破發，不過第8局在2個破發點危機下首度被破發球局，也讓雙方局數回到4：4平手起點，不過第9局「台捷聯軍」再度破發得手、隨後再保發，有驚無險收下一盤領先；第二盤台捷組合持續完美的作戰，第3局、第7局都成功破發，毫無懸念地收下四強門票。

(中時電子報)