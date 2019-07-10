味全龍重返中華職棒，主場落腳何處今天也塵埃落定，高市運動發展局長程紹同今晚在臉書上宣布，「今日從領隊那得知，經過審慎評估，味全龍決定選擇高雄市澄清湖棒球場做為主場再出發！」這也是2010年底La New熊搬到桃園並改名為Lamigo桃猿隊之後，再次有中職球隊以澄清湖為主場。

程紹同指出，在高雄市長韓國瑜的全力支持下，運發局積極主動與味全龍多次討論與場勘，終於達成合作共識。接下來就盼味全龍在經過法定公開評審後，能順利取得澄清湖棒球場的經營權，為高雄帶來另一波運動經濟發展的契機。

不過味全龍稍後也發表聲明，坦承球團已啟動澄清湖球場作為主場的可行性評估，並擬參與球場委外經營的公開流程，但其他城市也未絕望，正同步針對其它棒球場進行作為主場的可行性評估，尤其是台北、高雄為目前六都中獨缺職業球隊進駐之兩大城市，為呼應北、高市民及球迷長久期盼，球團皆會持續評估，以滿足球迷期待。

程紹同臉書全文如下：

【神龍再現 高雄騰飛】

在睽違20年後，確定復活的中職第五隊味全龍，其主場會落在何處?成為城市角力與媒體關注焦點。今日從領隊那得知，經過審慎評估，味全龍決定選擇高雄市澄清湖棒球場做為主場再出發，我們展開雙臂熱情歡迎，期盼共同合作為職棒產業開創商機，為高雄城市發展注入活水。

根據全球城市競爭力發展趨勢觀之，成為一座國際先進城市的重要指標之一，就是該城市的運動風氣，而運動風氣的高低，與其是否擁有職業運動球隊有著密切相關。職業運動球隊的主場經營，不僅可為球團與地方創造可觀的利益及無限商機，透過成功的球迷經營，更可促進市民對城市的榮譽感與凝聚力，進而型塑融為該城市的特有文化之中。這是透過運動發展城市的最佳成功典範，已成為提升城市國際競爭力的全球發展策略。

鑑此，就在市長的全力支持，以及葉副市長與洪副市長的持續關切及指導下，運動發展局一直以來，積極主動與味全龍展開多次討論與場勘。同時，表達高雄市政府歡迎龍隊入主澄清湖棒球場的合作意願。經過雙方開誠布公地溝通協調，終於產生共識，修成正果。接下來期待味全龍在經過法定公開評審後，能夠順利取得澄清湖棒球場的經營權，相信這將會為高雄帶來另一波運動經濟發展的契機，更有助於實現運發局的發展願景:運動港都，幸福高雄。

努力了這麼久，我們終於可以再次在澄清湖棒球場，大聲幫我們的高雄主場職棒球隊加油了！！

(中時電子報)