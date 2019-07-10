屏東科技大學為推展高教深耕與高職教育無縫接軌，趁著暑假期間舉辦無人機研習，吸引超過30位高中職教師參與，更有不少相關業界人士聞訊前來旁聽，校方盼藉此爭取成為未來南台灣的考照場地。

「減少無照駕駛的三寶飛手」，屏科大客家產業研發中心主任鄭春發不諱言，無人飛行載具(簡稱ＵＡＶ)近幾年逐漸普及，但也因此頻繁傳出誤入飛航管制區，不僅影響機場飛安，且有軍事機密曝光危機，更有夜拍砸傷人的意外事故。

因此政府為加強管理及提升人民對於空域使用權與飛航安全觀念，交通部民航局已公布修訂民用航空法相關規定，舉凡公司行號、法人或學術研究單位及個人，未來飛行前都需取得無人載具證照。

鄭春發說，這就像考駕照一樣，首波選定高中職教師舉辦研習，因為各學科都有用到無人機授課機會，以地理為例，舉凡影像地圖或用熱顯儀觀察橋樑裂縫；物理科則是探討流體力學與熱力學，現在奧林匹亞科展就常看到利用無人機作為實驗工具。

為期3天的課程，包含航空氣象類別學科，及四面懸停、四向飛行、八字飛行等術科，鄭春發強調，屏科大作為科技農業方面的領航員，使用無人載具作為研發工具已相當成熟，加上300公頃的廣闊校地，也提供良好飛行訓練場域，未來將積極爭取「無人機考照培訓班」，就地培訓飛行人才。

(中時 )