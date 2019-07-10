齊斯．艾本在結婚紀念日當天，上傳這張甜蜜生活照。（圖擷自齊斯．艾本IG）

或許你的記憶還殘存她的前一段婚姻，但是奧斯卡影后妮可．基嫚和歌手齊斯．艾本再婚後，已經悄悄走過13年。不但超越前一段婚姻紀錄，更牽著彼此的手邁入50歲、走進人生下半場。

6月25日是他們的結婚紀念日，52歲的妮可．基嫚與51歲的齊斯．艾本透過IG放閃。齊斯．艾本上傳簡單的生活照，照片中他從背後環抱妮可，同時深情寫下：「充滿奇蹟、音樂、浪漫、瘋狂冒險，以及持續發掘純愛的13年。」

奧斯卡影后妮可．基嫚（Nicole Kidman）與鄉村歌手齊斯．艾本（Keith Urban）的這段婚姻，屢次不被看好，但在外界質疑目光中，他們靜靜陪伴彼此走過低谷。妮可基嫚轉戰小螢幕，以影集《美麗心計》再登事業高峰，劇中她扮演遭遇家暴的女性，身體、心理都飽受折磨，背後強力撐住她的那雙手，就是老公齊斯．艾本。

影后要的，其實只是一個擁抱

「我很幸運擁有同樣從事藝術工作的另一半，他知道怎麼樣支持我。」下戲後多虧老公和女兒帶來的溫暖， 才能迅速抽離角色。

「回到家，迎接我的是充滿愛的臂彎，有人能抱抱我。有時候我真的會很沮喪、很受創，不管生理、心理都被榨乾了。」

即使貴為影后，真正渴求的也不過是愛人的一個擁抱。攤開在舉世目光前的婚姻絕不輕鬆。回首前一段，23歲就閃嫁湯姆．克魯斯（Tom Cruise），即便是眾人羨慕的金童玉女，仍然在10年後黯然離婚收場。

與阿湯哥在紅毯上那一幕幕深情畫面，永遠留下紀錄，要在眾目睽睽、甚至不懷好意的窺伺下開展第二段婚姻，需要的除了勇氣，可能還有些衝動。

一束梔子花，認定他是「對的人」

她記得最關鍵的那一天，是2005年的38歲生日，「他（齊斯．艾本）清晨5點捧著梔子花出現在紐約我家門外，」就是那一刻，妮可決定再次擁抱婚姻，「這就是我想嫁的人。」

一年後，他們在家鄉澳洲舉辦婚禮，「年紀越來越大，經歷過一些事情、犯過一些錯，」妮可回憶當時再婚的心情，「卻還是有點飄飄然的。」

愛情至上的妮可，第二次結婚依舊是感性大於理性。但是走過13年，甜蜜如昔的這一對，靠的絕不只浪漫而已。

不傳簡訊，只打電話

經常因為忙碌工作分隔兩地，但是不像很多夫妻習慣使用通訊軟體或簡訊，妮可和老公仍以打電話為主，偶一為之的簡訊則要「精心設計」，可能附上引人遐想的照片，這是專屬於兩人私密世界的小情趣。

感謝彼此、參與每一件小事

「我要對我的老婆妮可說聲大大的感謝，」齊斯．艾本曾在領獎時高調說愛，「不管我做什麼……她都參與了每一個細節。」

很多名人夫妻平時各忙各的，妮可卻是把握每一個可以相處的機會。她跟著老公全球巡迴辦演唱會，在台下像小歌迷一樣默默聽歌，有時候齊斯．艾本會突然把她叫上台，妮可即使害羞，也開心配合。

同樣地，齊斯．艾本也力挺老婆的舞台劇，「他飛了10小時，就為了陪我那個（舞台劇首演）晚上，然後再飛回去開演唱會，對我來說，那就是把愛付諸行動」妮可說。

把「我們」放第一位

齊斯．艾本說妮可是他最好的朋友，「這個地球上，沒有比她更了解我的人。」妮可的每個決定則不只考量自己，而是思考「我們」── 什麼對「我們」最好、最理想，聽來或許簡單而老套，但她認為這在婚姻中卻最管用。

曾有媒體要妮可總結婚姻長久的秘訣，她說，「其實就是愛而已，深愛彼此，揮霍地給彼此大量的愛。」

資料來源：People、Entertainment Tonight

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(中時電子報)