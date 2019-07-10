週四持續受西南風影響，中南部地區整天斷斷續續有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後因熱對流影響，有局部短暫雷陣雨；午後北部、東北部地區及中部山區有局部大雨發生的機率，南部地區亦有局部較大雨勢發生。
氣象局預報員陳尹秀表示，週四，臺灣中南部地區有不定時的短暫陣雨或雷雨，南部地區亦有局部較大雨勢發生的機率，其他地區大致為多雲的天氣。但氣象局提醒，午後因有熱對流的發展，尤其在北部、東北部地區及中部山區有局部大雨、雷陣雨。
溫度方面，除南部高溫在30°C左右較為舒適之外，其他地方沒下雨時感受悶熱，高溫可以來到32至35°C左右，尤其花東縱谷及臺東地區易出現36°C以上高溫，中午前後紫外線指數偏高，外出請注意做好防曬措施並多補充水分。
陳尹秀特別提醒，因西南風沉降影響，11日中午前後臺北市為橙色燈號，有連續3日出現36度高溫的機率，新北市為黃色燈號。最熱的地區出現在花蓮縣縱谷、臺東縣，出現36°C以上高溫。
(中時電子報)
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