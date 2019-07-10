川台大學生體驗炒茶過程。（四川台辦提供）

川台大學生在神木壘聆聽導覽員講解。（四川台辦提供）

「第三屆台灣傳媒大學生實習暨大熊貓新視野航拍體驗活動」前往蒙頂山，體驗川式茶文化，更赴神木壘，欣賞原始森林風貌，而此地是大熊貓棲息地，台生讚嘆，景緻宛如仙境。

神木壘位於四川寶興縣，其中的生態風景區，景區面積約40平方公里，海拔 2300至4300米，以森林、雪山、溪流、高山草甸、高山鈣化流池為主體景觀，同樣也是大熊貓棲息地自然保育區。

神木壘的原始森林風貌保存完整，既有參天古木，也有高原草甸，新修建的旅遊山道和木橋，讓民眾能體驗森林浴，而藏族牧民的牛羊，騾馬甚至放養的豬兒在山坡草甸愜意啃食牧草，讓人覺得彷彿身處世外桃源。

世界茶文化博物館位於四川雅安的名山縣蒙頂山，而蒙頂山作為世界茶文化發祥地，以及世界茶文化聖山的風貌，來自台灣的大學生前往體驗採茶與炒茶，體驗製茶過程的艱辛。

銘傳大學新媒體暨傳播管理系大四生郭凱芸說，神木壘的高海拔地理位置， 爬階梯的時候「比在銘傳還要累」，但景緻十分優美，宛如仙境，接著是到蒙頂山體驗採茶，才知道製茶過程不易，更親身體驗川茶文化的博大精深。

(旺報 )