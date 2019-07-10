國民黨台北市議員鍾小平宣布退出國民黨、改挺台北市長柯文哲選總統。此舉引發藍營批判，並請鍾小平快走，不送！北市民進黨議員王世堅亦批評，鍾小平和柯文哲結合，根本是「失意政客聯盟」，鍾小平充其量是被柯文哲利用。

鍾小平自稱退出國民黨原因是：香港反送中事件中，國民黨高層噤若寒蟬；而支持柯文哲是要拉下總統蔡英文，捍衛中華民國，讓這國家繼續存在。不過，真正導火線是今年國民黨辦北市第五選區立委初選，前立委林郁方勝出，鍾小平認為市黨部作弊，吿發主委黃呂錦茹涉嫌圖利，違反選罷法。

如今，鍾小平退黨改挺柯文哲選總統，除引發藍營議論紛紛。「柯黑」議員王世堅也不看好鍾小平的政治前途，王世堅表示，可預見未來柯文哲會組「失意政客聯盟」，全國各地都有沒通過國民黨、民進黨區域立委初選的人，或是不敢參加初選的人，會集合在一起拚湊出雜牌軍的「失意政客聯盟」。

王世堅強調，台灣選民素質高，豈可容許雜牌軍政治勢力擴張？而且，現在台灣人對主權意識越來越濃厚，即便是泛藍中華民國派，相信也會無法接受柯文哲的所作所為！

(中時電子報)