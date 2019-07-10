判若兩人。

前後不同。

曾有宅男女神、絕美蛇姬封號的林采緹，去年生下兒子「夏天」後當起全職媽媽。她透露剛生完小孩心情很差，懷孕時胖了22公斤，生產後，竟然只少了3公斤，心情超低落，懷疑自己是不是回不去了。不僅如此，還遭朋友言語攻擊，當時的她還有自己帶小孩的疲憊，玻璃心碎滿地，心情憂鬱，動不動就想哭，完全不想回到螢光幕前，因此推了10多個工作，損失數10萬元酬勞。

林采緹近日PO出多張到日本旅遊的照片，穿著火辣，露出招牌小蠻腰，根本看不出來是一個孩子的媽。許多網友留言「辣媽」、「超美的」，完全沒想到林采緹有一段苦盡甘來的「黑歷史」，紛紛敲碗希望林采緹公佈自己的瘦身秘訣。

判若兩人。

林采緹認為戒糖、戒飲料很重要，還有每餐盡量吃到7分飽，像是全職媽媽每天照顧小孩已經忙翻天，很難再去仔細精算卡路里，所以她盡量不吃太多。另外，好友還有推薦她一些減肥食品，加上她每周一定會抽出空檔去運動，目前已回到產前的50公斤。

林采緹不僅甩肉，同時也希望甩開憂鬱心情，所以她十分推薦媽媽們要維持運動習慣，讓生活中有一小段自己的時間，「全職媽媽一定要抽空留一點時間給自己，放鬆一下，因為媽媽快樂，小朋友才會快樂。」

林采緹先前曾因內分泌失調變胖，當時上節目遭網友惡毒攻擊，心裡留下陰影，所以生產完後完全不敢露面。直到好不容易甩肉22公斤，回到產前身材才敢開始接工作。林采緹說，目前還不敢想要不要生第2胎，因為除了身材，如果有2個小孩，可能自己的時間就會更少，所以目前不考慮。

前後差很大。

(中時 )