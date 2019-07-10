2019溫布頓草地網球錦標賽接近尾聲，今晚男單八強戰，現任世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）迎戰世界排名第23的比利時選手戈芬（David Goffin），6：4、6：0、6：2獲勝，生涯第9度挺進溫網男單四強。

喬柯維奇被看好衛冕溫網球王，前世界第4、英國退役名將韓曼（Tim Henman）在一個運動節目中點名今年男單冠軍大概會落入喬帥、瑞士天王費德勒（Roger Federer）或西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）手中，「如果不是這三人其中一位封王，那我會相當驚訝。」

韓曼補充：「三位好手我個人更是看好喬柯維奇，看看他過去12個月在四大滿貫賽的表現，真的是非常穩定，而且他也是去年溫網男單冠軍。」

面對生涯首次打進溫網男單八強的戈芬，喬柯維奇第一盤再度面臨率先被破發球局的考驗，不過他也連破戈芬兩個發球局，展現化解危機的能力，也露出了為自己加油的笑容。

慢熱的喬柯維奇，從第一盤後段到第二盤、第三盤一度連拿10局，其中第二盤更是讓戈芬一局未得「吞鴨蛋」，第三盤戈芬雖然靠著保發中斷喬帥連下10局的氣勢，可惜第4局再度被破，第5局喬帥發球局逼出破發點卻未能拿下，沒能扳倒球王。

賽後喬柯維奇說：「對手開局發揮得很好，掌握度很高，還好第9局發球局穩住陣腳保發，如果我輸掉第一盤，誰知道這場比賽會如何發展？」

(中時電子報)