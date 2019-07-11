為了反對《逃犯條例》，將近百萬香港示威群眾上街頭，更有民眾外國駐港領事館前呼籲各國領導人重視香港問題，美國總統川普也聲稱曾在上月G20高峰會上與中國大陸國家主席習近平提到香港問題。不過據外媒透露，事實上，川普在G20上是向習近平表示，若能重啟貿易談判，美方有意願減輕在香港爭議上對北京的批評立場。

據《金融時報》（Financial Times）9日報導指出，在G20川習會後，美國國務院要求美國駐港澳總領事唐偉康（Kurt Tong）在告別演說中減少對北京對香港爭議的批評，淡化爭議內容。唐偉康在5日卸任並從國務院退休，先前外傳他將在2日發表「很厲害」的演說，其中將提及北京侵害香港自由。此外，唐偉康原訂10日在華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的演說，也外傳國務院要求他延後。

綜合香港《南華早報》、新加坡《海峽時報》（The Straits Times）報導，川普在G20前對香港問題相對低調，一度遭外界批評；而他自G20返回白宮後打破沉默，坦承曾和習近平「短暫」談及香港問題，說「很少看到抗爭行動演變至此」，整件事都「只是為了追求民主」，「沒有比民主更好的事」。

而另一名國務院官員表示，唐偉康的演說並未被審查，而為了讓官方有更多時間準備演說以及與主辦方協調，才決定延後演說。白宮與國務院拒絕對此發表評論。

不過報導也指出，美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與副總統彭斯（Mike Pence）8日接見香港商人兼出版商黎智英，雙方討論近來引發香港大規模示威遊行的《逃犯條例》修訂案，以及香港在「一國兩制」框架下的自治地位，引起北京不滿。中國大陸外交部駐港特派員公署向美國駐港總領館提出嚴正交涉，指「排著隊會見這麼一個人，別有用心」，「要求美方立即停止錯誤言行」；中國大陸外交部發言人耿爽亦批評，美方一再干預香港事務。

(中時電子報)