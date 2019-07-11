美國總統川普曾在6月初放話，稱後續可能全面對價值3,000億美元中國大陸商品加徵關稅，儘管美中兩國關稅大戰在G20習川峰會後暫停、並重啟談判，不過企業普遍悲觀認為關稅大戰將再起，屆時出乎大眾意料之外，《聖經》將成為受害者。

美國有線電視新聞網（CNN）引述《聖經》出版業者指出，一本《聖經》平均字數高達80萬字，是一般書本的10倍以上，《聖經》的內頁紙張因而比較薄，但也意味著印刷時必須使用特殊機器印刷，造成《聖經》印刷的高成本。

《聖經》出版的領導業者哈波柯林斯出版社（HarperCollins Christian Publishing）指出，現在多數美國出版商都是在中國大陸印刷《聖經》，就是因為印刷成本相對較高且複雜，他們估計公司約有四分之三的製作支出都是在大陸。

因此如果川普政府未來全面對大陸商品加徵關稅，那將會對出版商造成很大的負擔，甚至引發《聖經》短缺的後果。

哈波柯林斯執行長修瓦德（Mark Schoenwald）6月就曾寫信給美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer），他抱怨針對3,000億美元大陸商品加徵25%關稅的計畫根本等同於徵收「聖經稅」，強調這會嚴重且不成比例地損害業者及客戶，他同時要求政府將《聖經》、祈禱書等宗教相關刊物排除在加徵關稅商品之列。

此外，除了中國大陸，業者其實很難在其他地方找到替代方案印刷《聖經》，哈波柯林斯稱川普的關稅牌不太可能吸引國內業者在美國本土投資相關設備。

如果美國政府最終全面加徵關稅，他們表示公司可能自行吸收關稅成本，或者是轉嫁給消費者，另外也可能減少銷量，不過這麼做將會對讀者、教會、牧師以及其他相關組織造成不公平的負擔。

修瓦德說關稅對市場相對小的《聖經》出版商、消費者而言負擔太大，甚至難以負荷，公司可能必須要中止特定版本的印刷。

美國2018年《聖經》銷量高達810萬本。目前尚未有消息指出美國貿易代表署（USTR）已將《聖經》排除在關稅名單之外。

(中時電子報)