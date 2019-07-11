看來雷霆真的打算整個打掉重練了！雷霆目前不僅積極找尋「忍者龜」韋斯布魯克的新買家，就連主力後衛薛洛德也擺上交易檯面，根據《Legion Hoops》記者羅斯爆料，雷霆現在已跟國王、公牛、太陽等隊討論交易薛洛德的可能性。

「根據聯盟消息人士指出，雷霆跟不少球隊討論交易薛洛德的相關事宜，包含國王、公牛與太陽都對薛洛德很感興趣，」羅斯表示，「原本國王都快跟雷霆達成交易協定了，可惜雷霆後來拒絕在這筆交易當中包含福格森才告破滅。」

羅斯甚至爆料，雷霆成為整個NBA最忙碌的球隊，因為他們不斷接聽來自各隊的交易報價，且考慮各種球員交易的可能性，當前不只韋斯布魯克與薛洛德，雷霆也想換走上季先發中鋒亞當斯、安卓羅伯生等主力，目標就是徹底重建。

雷霆如此消極的主因，在於先前保羅喬治突然提出交易申請，要求雷霆把他換去快艇跟里歐納德聯手，雖然換到不少未來首輪選秀權，卻讓雷霆已經不想繼續期待下個球季，改而放眼未來進行重建，只能說里歐納德又害慘了一支球隊！

(中時電子報)