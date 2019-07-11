澳洲的外科醫學團隊，發明一種神經移植手術，成功使因脊髓損傷導致四肢癱瘓的年輕人，在復健之後可以恢得手臂功能，他們終於可以自己拿湯匙，甚至可以划手機、寫字。

《MedicalxPress》報導，脊髓損傷要恢復非常困難，因為癒合過程造成的傷疤，會阻止神經傳導，使得即使外表康復，神經仍然無法接上。然而澳洲的外科醫學團隊，將脊髓損傷區域上方的個體神經，連接到創傷部位下方的神經，然後使用功能神經，刺激損傷區域下方的癱瘓肌肉，等於是重建新的神經線路。他們挑出生13位因脊髓損傷導致四肢癱瘓的年輕人，接受這種在有史以來最大規模的神經移植手術，並要接受強烈的物理治療，才能刺激神經重建。

這13名患者每次接受神經轉移後，每天都要經過大約兩個小時的艱苦復健過程，整個團隊進行了59次。

然而辛苦得到回報，手術之後的兩年，受試者大多數能夠能夠伸出手臂，打開和關閉手掌，甚至能抓握與操縱物體。

團隊成員之一，墨爾本奧斯汀健康中心的外科醫生納塔哈‧馮-齊爾(Natasha van Zyl)說：「神經移植在其他手術已經應用了頗久，但是之前並沒有真正用於脊髓損傷。」

團隊認為，改善是相當明顯的，在手術之前，沒有患者能夠在抓握或捏力測試中得分。然而手術兩年後，他們得分足夠高，可以進行大多數日常活動，包括刷牙和書寫。

不過，該團隊也強調他們的臨术樣本量還很小，也有4名實驗者的手部功能改善很很有限，並非人人都成功，同時手術對患者的軀幹控制也沒有改善，他們仍然下半身癱瘓，必須坐在輪椅上。

但外科醫生表示，這項技術絕對是一項重大進步，能夠讓人們在遭受巨大傷害後，回復一定程度的自理能力。馮-齊爾說：「對於世界上所有患有脊髓損傷的人，，恢復手部功能絕對是最重要的第一步。他們終於可以摸摸自己的臉。」

(中時電子報)