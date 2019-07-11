就在林書豪遲遲沒法找到新東家的當前，《Swarm & Sting》分析師史皮爾曼11日公開建議黃蜂，由於目前黃蜂僅剩洛席爾、葛拉漢兩名年輕控衛可用，其中葛拉漢更屬「二年級生」菜鳥，黃蜂確實可以考慮重新找回林書豪救急！

史皮爾曼表示，曾在2015-16年球季效力過黃蜂的林書豪，是黃蜂那個球季得以闖進季後賽的功臣之一，不僅拿到場均11.7分、3助攻與3.2籃板，且在先發或替補角色上表現都很出色，到了季後賽也拿平均每場12.4分、2.6助攻。

如今隨著昔日「蜂王」肯巴沃克跳槽塞爾提克，黃蜂只好從塞爾提克挖來洛席爾，準備讓他扛下先發重任，葛拉漢則擔任控球第一替補，但兩人經驗明顯不足，加上替補射手蘭姆跳槽溜馬，同時能打控球與得分後衛的林書豪更加好用。

史皮爾曼強調，只要黃蜂願意提供林書豪替補角色，他不僅隨時可以先發或擔任「雙能衛」，也能扮演洛席爾與其他年輕黃蜂隊友「導師」，史皮爾曼甚至預測，只要豪哥展現穩定火力，就算擔任黃蜂替補，下季至少也有場均8分進帳。

但對林書豪來說，如能重返黃蜂意義格外不同，因為當年他就是憑藉自己在黃蜂的優異表現，才在2016年夏天跟籃網簽下3年3600萬美元合約，假如這次又能重返夏洛特證明自己能具NBA身手，或許是個相當不錯的重新出發選擇。

(中時電子報)