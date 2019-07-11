警方查案抓捕嫌犯，除了借助科技儀器、偵查技巧，有時還要加上幾分的運氣，一名被警方追捕的男子躲在閣樓上方，以為藏得很隱密，而警察也在房間搜查無果，正要離開之際，突然從頭頂傳來震天價響的放屁聲，讓耳尖的警察「循音辨位」，將這名嫌犯逮捕，犯嫌很嘔自己肚子不爭氣，偏偏在這時來一陣響屁，暴露了藏身處。

這是日前發生在美國密蘇里州克萊縣近日發生一起讓人捧腹大笑的案件，警方事後將案件PO到網路上，引發網友的熱議，有人留言：這也算自首吧？！

據外媒《ladbible》報導，有名嫌犯原本在藏匿處閣樓上躲避警察，不料當警員走過他的下方時，他突然踩到一個坑洞跌倒，同時放出一個「響徹雲霄」的屁，下方的警察循著聲音上閣樓，果然發現這名男子，乖乖束手就擒。

報導說，警局在臉書上調侃嫌犯，「當你身上揹一個重罪逮捕令，而警察又在門外追捕你，結果被一個響亮屁聲曝露位置，你一定會感覺到今天真的是像狗屎一樣！」PO文上線逗樂了網友。

(中時電子報)