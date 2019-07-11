不少人喜歡隨手攜帶保溫瓶，減少紙杯容器使用又能補充水分。近日傳出一名50歲男子每天用保溫瓶裝咖啡，一用就是20年，結果失智且鉛中毒身亡。後來發現虛驚一場，男子其實是因嗆到導致吸入性肺炎過世。但也令人好奇，保溫瓶使用不當真的會溶出有害的金屬物質嗎？

目前市面上的保溫瓶，多以300系列的不鏽鋼為主，其中又以304與316最常見。304與316含有為鉻跟鎳的成分，可耐腐蝕，是穩定合格的保溫瓶材料。「一般正常使用情況下，300系列不鏽鋼保溫瓶並不易釋出金屬，民眾不用太擔心會有中毒風險，」林口長庚醫院臨床樣毒物科主任顏宗海建議，挑選保溫瓶時儘量以300系列的不鏽鋼為首選。

通常316的鎳的含量較高又有微量金屬鉬，價格會較304高，至於耐用度沒有絕對影響。此外，合格的保溫瓶應有明確標示不銹鋼材質，例如304或316，並與信譽良好的商家、店家或廠牌購買，更能確保品質，使用起來更安心。

另外，也有人擔心，咖啡、茶等飲料裝在保溫瓶飲用，可能會釋出有害物質，顏宗海建議，保溫瓶還是裝溫開水最為合適，不過就算裝其他飲料如：茶、果汁、牛奶等，也不易造成金屬釋出，對健康不會產生太大危害。

但如果保溫瓶內有刮損呢？顏宗海提到，目前並沒有研究證實保溫瓶內的金屬釋出，是否會影響健康，但他特別提醒，當保溫瓶損壞或生鏽時，代表內部結構被破壞，為了保險起見，最好儘早更換。

另外，為了避免保溫瓶損壞，在清潔上也有技巧。顏宗海表示，清潔保溫瓶如同清潔不鏽鋼鍋具，千萬不能使用尖銳的鋼刷，要用柔軟的海綿清洗，避免傷害到表層塗料而增加金屬暴露的風險。

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(中時電子報)