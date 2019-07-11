台中建築經營協會理事長梁信雄（左）與建築師王喆對談，不與五彩繽紛爭奇鬥艷的白，走出自己生命地圖的初心，為台灣的建築設計引領不同的潮流。（盧金足攝）

「光線」在建築設計中畫不出來的線條，卻是影響到空間品質的重要因素！建築師王喆10日在台中市建築經營協會大師講座，以「之間的白色」為主題，暢談空間流動、聲音界定、留白等設計思維，他曾與日本建築大師伊東豊雄興造的台中國家歌劇院合作，擔任專案設計經理，與伊東團隊工作期間，獲得工作態度和堅持的啟發，從觀念與行動的實踐

，就是大師給的建築養分。

王喆說，他的設計空間，擅長直接的「白色」主軸，談起建築，在講「技法」之前，他以「心法」來宏觀建物的需求，也直言在參與台中國家歌劇院過程，對伊東大師的工法與管理令人驚艷。

他舉歌劇院觀眾席的椅子為例，一張椅子的採購與考究，不是看型錄來決定，而是從椅子表布的布料絲線，到顏色逐一研擬，在不同線條中織出20多種不同的顏色，甚至還要計算音響穿透椅子的幅度，以客製化量身打造的觀眾席，和歌劇院靈魂的音響達到天衣無縫，大師堅持與對美感挑剔，對自己上了最好的一課。

在建築殿堂競賽摘金，以精彩作品的實力站上國際舞台，他從榮獲2018 INSIDE World Festival世界室內大獎、住宅組優勝作品指出，60坪室內空間，得到業主信任，發揮最佳坪效，放手設計的圓弧形透視空間。

其中亮點，是如何讓室內的鋼琴聲音變清楚，還能透過聲音反射回來，最有趣的一點是，因為空間是連續的，可以經一層一層的物體，讓聲音不斷減弱，所以客廳的聲音透過一層一層天花板改變，之後到廚房就沒有音量，聲音營造的氛圍是最佳的裝潢之一。

「好的房子不只有感性，理性的包括功能性、生活性」，他表示，宜居的房子，不是僅美在表面，連收納儲藏都可以在空間中找到最好的位置。

王喆經歷日本、及台灣事務所的設計及實踐歷練，參與之作品範疇由歌劇院、美術館廣場、大型景觀、教會、集合住宅、獨棟住宅至室內裝修及藝術創作等跨及各種尺度；目前以之間、白色、氛圍及虛實等設計關鍵字為起始，在各種類型的作品中，挑戰空間形態、美學及氛圍的創新。

台中建築經營協會理事長梁信雄表示，外型帥氣的逢甲大學、東海大學建築系兼任講師王喆，從學生時期就醉心於「東方留白」風格，他在日本工作整整一年，學到日本人謹慎做事態度，把大量畫的設計手稿「學習印記」通通帶回台灣，創作許多不同類型的代表作，在傳統與創新中，不與五彩繽紛爭奇鬥艷的白，走出自己生命地圖的初心，為台灣的建築設計引領不同的潮流。

(中時 )