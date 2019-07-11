小墾丁渡假村推出「國際天文生態營」，驚艷香港宣道會葉紹蔭紀念小學師生99人。（謝佳潾攝）

恆春半島生態旅遊發展有成，小墾丁渡假村見之順勢推出「教育旅行」，在2年的努力下不僅推出「國際天文生態營」，還順利與北京、廣州、新加坡、香港、馬尼拉與東京等10餘個亞洲城市搭上線，成功讓半島的後花園滿州鄉被國際看見。

「將以教育旅行切入國際市場！」總經理張福生指出，小墾丁致力發展成為國際研學基地，今年預計有北京、廣州、新加坡、香港、馬尼拉與東京等國家的學生前來參加「國際天文生態營」，將透過優質的天文與生態內容，像他們展現台灣軟實力，同時也盼藉此爭取亞洲主要城市學校與旅行社的認同。

張福生說，小墾丁不僅進行村內40公頃的光害防制，還地毯式改裝有加燈罩的星野燈，讓燈光不會漫射到天空，達到「天上星光、地上燈光」標準，同時兼具星空保護與用路人照明需求。

他說，大家到小墾丁無須擔心會有到高山峻嶺觀星的高山症干擾，加上冬季滿州完全沒有霾害等PM2.5影響，絕對是台灣西部平原推動戶外天文教育的優質場域。

他強調，滿州在5至10月有55種陸蟹可看，而7至9月有台灣窗螢蹤跡，9月則有20多萬隻赤腹鷹過境，10月還有6萬多隻灰面鵟鷹過境，另每年11月到4月還能觀察可愛的貓頭鷹，這些不僅是珍貴的在地教材，更是可貴的觀光資源。

(中時 )