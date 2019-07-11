史料資訊也能立體、活潑化，高雄國際航空站為全台第一個使用360度環景VR導覽系統的航空站，民眾可透過穿戴式裝置，身歷其境進入機場管制區、航廈，飽覽小港機場演進史及停機坪風光。

高雄國際航空站2018年12月28日至2019年1月4日曾舉辦「搭乘時光機漫遊高雄機場檔案展」，呈現小港機場五十餘年來的珍貴史料，如公文、照片、報紙、飛機模型、工作車模型、地勤指揮設備等。展覽結束後，相關文物陳設於國內線二樓大廳，供來往旅客觀賞。

為了豐富常態展，將史料活化再運用，高雄國際航空站以時下流行的VR（虛擬實境）手法製作導覽系統。民眾戴上頭罩，一開始便置身在國際航廈、漂浮在挑高大廳空中，透過手持無線感應手把，可點選「時光隧道」、「飛行探索」、「微笑旅程」三大主題，進入機場及航廈遊歷。

「時光隧道」及「飛行探索」以停機坪360度環景照為背景，呈現小港機場1962年軍用改民航機場迄今的珍貴史料照片、黑白影片及特殊地勤裝備。例如，協助將飛機「倒車」推出停機坪的飛機專用拖車，1994年蘇俄巨無霸貨物運輸機第一次降落高雄的珍貴畫面。「微笑旅程」則回到國際線出境航廈，介紹國際航廈的公共造景藝術、吉祥物等。彷彿彩蛋尋寶般，民眾可透過手中的無線搖桿點選、觀賞隱藏在不同訊息點中的故事或史料。

協助拍攝、製作VR導覽系統的闇橡科技公司表示，停機坪屬管制禁區，透過360度環景系統拍攝取景，民眾戴上VR眼鏡就能置身其中、體驗逼真的臨場感。高雄國際航空站表示，VR作品日前也送交國家發展委員會檔案管理局參加「機關檔案管理金檔獎」。但VR裝置數量有限，該導覽服務目前僅開放團體預約申請。

(中時 )