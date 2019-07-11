今年台電核三廠獎助學金不僅邁向第29年，獲獎學生數還破千人創紀錄，4日舉辦頒獎典禮熱鬧非凡。（謝佳潾攝）

今年台電核三廠獎助學金不僅邁向第29年，獲獎學生數還破千人創紀錄，日前頒獎典禮熱鬧非凡，國小生至研究所學生共1029名學生在台上受表揚肯定；核三廠統計，29年來總共超過2萬4000名優秀及清寒學生受獎，而獎助學金累積突破1億元。

核三廠指出，今年度共擇優錄取包括邱柏逸等1029名學生，創下歷年來最多學生得獎紀錄，內含國小124名、國中150名、高中職163名、大專學生411名及其他類別學生181名，獎助學金總金額約400萬元。

核三廠說，台電獎助學金自1990年起開始發放，對象為國小以上到研究所學生，獎掖學生敦品勵學，以及在體育發展專長的才藝優秀學生，而2002年起增設「特別助學金」，針對學生或其直系親屬因故遭遇經濟困難等狀況，提高獎助金額，其中高中職每名3萬元，大專學生每名5萬元，助益極大。

核三廠提醒，台電獎助學金每年3月份起在電廠所在地區及鄰接鄉鎮公所公告受理申請，即3月1日到3月31日，恆春及鄰接的車城、滿州、牡丹地方鄉親的子女如有符合資格者，記得在每年的3月份向核三廠公共關係課提出申請。

(中時 )