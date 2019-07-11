弘道老人福利基金會有鑑於屏東長者自殺率攀高，今年推出憂鬱專案，以百歲小學堂、社區劇場等模式陪伴長者，讓他們不再是一個人。（謝佳潾攝）

據全國自殺防治中心統計，2003至2017年全國自殺死亡人數約在3000至4000人上下浮動，而65歲以上則從725人增至992人，且憂鬱為首要因素，當中屏東每年平均約有165人自殺，弘道老人福利基金會有鑑於此，今年實施「預防老人憂鬱」專案，盼透過陪伴降低憾事發生。

弘道指出，預防老人憂鬱專案有5大主線，分別為體適能運動班、社區劇場、不老樂團、銀髮愛玩課、百歲小學堂等，前3者是團體活動，後2者是照顧服務員到府陪伴，但宗旨都是一樣的，就是不再讓長輩又是一個人、讓他們逃離憂鬱的氛圍。

「每一次離開，長輩都很捨不得。」志工說，長輩們雖都不明講，但從他們的言語間就能感受出害怕，他們總是要你再幫忙拿什麼、看什麼，用盡一切辦法拖住你，就只為讓你多留一下、多陪一下，而他們動不動就說想自殺、對生命無望，其實也是種悲哀的傾訴。

他笑說，長輩們很固執，當你向他們分析可能有憂鬱傾向、要適時走出家門與大家親近時，他就會罵你、拒絕你，直到你信心大敗、也懷疑自己有憂鬱症為止，就如此次的防憂鬱專案，長輩的參加率僅1成，大家花1個多月的時間拜訪200多名長輩，但僅說服20人參加。

然而，弘道不氣餒，就算專案參加率僅1成，但仍依照計畫實施，落實有系統性的陪伴長者，盼藉此降低憾事的發生。

(中時 )