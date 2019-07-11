微風南山限定販售Smith＆Wollensky 80天乾式熟成帶骨肋眼32OZ，9280元。（微風提供）

微風南山6F D弐拾弐百花油條＋XO醬蘿蔔糕，原價396元、特價368元。（微風提供）

31日前凡打開「微風禮遇會員APP」查看微風南山餐廳搶先預約餐點，並使用Breeze Pay，可兌換市價400元的「法國Goulibeur奶油酥餅」，限量200份。（微風提供）

微風「Breeze Rewards 」至今已有60萬名會員，今年初加入Breeze Pay行動支付功能後，即日起再新增餐廳「訂候位功能」，搶先在微風南山仲夏饗食祭前啟用，會員點選首頁的訂候位功能，可直接進行當天線上候位或預約用餐。

在微風南山搶先推出期間，針對微風積點禮遇會員推出Breeze Pay雙重加碼贈，31日前凡打開「微風禮遇會員APP」查看微風南山餐廳搶先預約餐點，並使用Breeze Pay，可兌換市價400元的「法國Goulibeur奶油酥餅」，限量200份；17日、24日、31日每周三還有機會抽市值2萬9900元的「HUAWEI手機」，共會抽出3名。

19日起微風南山仲夏饗食祭開跑，各家美食餐廳包括高樓層餐廳 Smith＆Wollensky、新葡苑46或6F的D弐拾弐、7F的Trine＆Zen等餐廳在19日21日推出3日限定餐飲優惠。

(中時 )