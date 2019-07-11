屏科大師培中心今年暑假到南州、佳冬國中進行「史懷哲精神教育服務」，而15名師培生不僅一改教法將職業試探導入課程中，還有人因教學相長而重燃教育熱忱。（謝佳潾攝）

屏科大師培中心今年暑假到南州、佳冬國中進行「史懷哲精神教育服務」，而15名師培生不僅一改教法將職業試探導入課程中，還有人因教學相長而重燃教育熱忱。（謝佳潾攝）

屏科大師培中心今年暑假到南州、佳冬國中進行「史懷哲精神教育服務」，而15名師培生不僅一改教法將職業試探導入課程中，還有人因教學相長而重燃教育熱忱。（謝佳潾攝）

屏科大師資培育中心10餘年來都會在暑假下鄉進行「史懷哲精神教育服務」，而今年到南州國中及佳冬國中服務的15名師培生、不僅一改教法將職業試探導入課程中，還有人因教學相長而重燃教育熱忱，深刻體會「想學才有教」的教學真締。

「教育就是要先啟發學習動機。」首次參加教育服務的農園生產系學生謝慶瑋指出，他曾以為教育就是教會學生課本上的知識，但在這次的備課、帶營隊過程中，才了解到多數的小朋友會因不夠認識、缺乏學習動機，而有學習障礙，並非不想學習。

他強調，老師一昧地給予東西是錯誤也是沒必要的，如何產生互動、激發他們的求知慾最重要。深有同感的還有同系的羅淑鈺，她說，她之前到高職實習時，曾因學生的冷淡一度想放棄教書，但聽從學長建議參加教育服務後完全改觀，除吸收不同的教學方式外，也對當老師愈趨有信心。

另名師培生沈毓富聊起教育服務經驗非常侃侃而談，因身為今年應屆畢業生的他已是第3次參加，他說，大二首次加入團隊時，因課程安排太生硬而在泰武國小教學受挫，但他越挫越勇，上周南州國中學生在課後問他無人車的問題，這就是他對教育的憧憬。

師培中心指出，教育服務以往都以課業輔導為主，近2年導入職業試探，師培生透過水苔球、生態瓶等農園、設計跨領域手作活動，讓國中生進行職涯探索。

(中時 )