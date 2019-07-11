大S。

小S（左起）阿雅、大S大S錄製WeTV《我們是真正的朋友》前往心形島浮潛。

小S在陸綜《我們是真正的朋友》節目中，認為能開得起玩笑的才是真正好朋友，阿雅回她「那林志玲應該是妳的好朋友吧？因為妳開她玩笑也開得滿猛的」。

小S難得接不上話，停了幾秒後才答：「我想沒人會不喜歡志玲吧，而且我也受夠再演和她不合的戲碼了。」不過小S仍不忘消遣「林志玲也不過就是太高了點，然後長得有點漂亮，跟金城武演過戲」，眾人大笑。

大小S及范曉萱與阿雅此次合體遊緬甸，她們與嘉賓黑人陳建州一起前往心形島浮潛，該地海水色調猶如翡翠，有「避世海島」之稱。《我們是真正的朋友》本週四晚間八點最後一集。

4姊妹在旅途中展現閨蜜情，讓上億網友羨慕四姊妹們的情誼。她們曾許願希望能一起演戲，因此節目中上演了一段《流星花園後傳之豪門秘戀》戲碼讓她們過足戲癮，大S演陳建州的母親，阿雅則演范曉萱和小S的媽。

戲中小S愛上黑人，卻因是個賣菜之女，門不當戶不對而引起兩家爭吵，仍發自內心地喊「我真的愛建洲」，惹得阿雅罵她是賠錢貨，隨後又因持續爭執，大S賞了黑人一個大巴掌，大罵他是不肖子，小S護黑人直說「要打也是只有我能打」，於是也打了黑人一個巴掌，讓黑人傻眼。

(中時 )