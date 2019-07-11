屏東市「阿良八寶綜合冰」號稱超良心剉冰，老闆林庚良在地經營近50年，不僅用真材實料的古早味抓住新舊客戶的胃，「質量定價」的賣法更是抓緊大家的心。（謝佳潾攝）

自助式的剉冰賣價全由林庚良用目視來定，而好心的他幾乎都隨便賣，1碗超過5種料的冰大概只賣50元。（謝佳潾攝）

屏東市「阿良八寶綜合冰」號稱超良心剉冰，老闆林庚良在地經營近50年，不僅用真材實料的古早味抓住新舊客戶的胃，「質量定價」的賣法更是抓緊大家的心，自助式的剉冰賣價全由林庚良用目視來定，而好心的他幾乎都隨便賣，1碗超過5種料的冰大概只賣50元。

現年75歲的林庚良說，他從小就幫爸媽賣剉冰，那時全家都住在台南，直到他27歲搬到屏東後，才另立門戶自開冰店，並且承襲父母的好手藝，剉冰的配料幾乎都自己做，以傳承最道地的古早味。

林庚良的剉冰配料有愛玉、綠豆、紅豆、芋頭、地瓜、杏仁、鳳梨、粉條、湯圓、梅子等10多種，而因每種都是林庚良當天準備、熬煮，所以天天都是限量配料，賣完就沒了。

林庚良說，20年前因人手太少忙不過來，決定改以自助方式賣冰，由客人自己選擇配料、且不限多少，而價格則是「質量定價」，意即由他目視分量來算錢，然而，他總是抱著「隨便賣」的心態，不管客人裝多大碗，他幾乎都是1碗賣50元，他笑說，大家吃得開心就好。

店名：阿良八寶綜合冰

地址：屏東市重慶路71號

電話：08- 7328048

營業時間：下午1點至賣完，周一公休

售價：老闆配料內用40元／外帶45元；自助式質量定價

(中時 )