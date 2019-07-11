東港小旅行推動者劉凱芬（右）為共善堂自掏腰包製作質感目錄，盼透過包裝提高大眾接觸廟宇優良傳統的意願，同時也讓廟方志工無私的奉獻被看見。（謝佳潾攝）

東港小旅行推動者劉凱芬為共善堂自掏腰包製作質感目錄，盼透過包裝提高大眾接觸廟宇優良傳統的意願，同時也讓廟方志工無私的奉獻被看見。（謝佳潾攝）

「三步一小廟、五步一大廟」是東港的文化特色，從中可看出宗教在東港人心中的分量，但在發展觀光的路上卻與遊客產生距離感，東港小旅行推動者劉凱芬為此自掏腰包製作質感目錄，盼透過包裝提高大眾接觸廟宇優良傳統的意願，同時也讓廟方志工無私的奉獻被看見。

大鵬灣觀光產業發展聯盟近2年積極推廣分別以文化、美食為主的東港在地小旅行，成員之一的劉凱芬因而接觸到廟宇文化，同時也與家將發源地共善堂頻繁來往，期間，她不僅見到廟方志工熱心於傳承宮廟文化與社會公益，也彷彿看見以前的自己。

劉凱芬指出，家族經營傳統伴手禮店，以前總覺得只要堅持阿公傳下來的好手藝，自然就會被看見，但八八風災後才知道並非如此，風災過後東港觀光一片慘澹，幸縣府協助重新包裝行銷，讓傳統老店得以重生，而她也因而轉念，「主動與人拉近距離，才有機會被看見」。

「共善堂也是如此！」她說，參加小旅行文化線與美食線的遊客比是1比3，懸殊真的很大，但這不代表廟宇文化不好，而是相較於美食有距離感，廟方志工很認真維繫並傳承優良傳統，但沒接觸的人幾乎不知，所以決定用質感目錄讓大家重新認識宮廟。

劉凱芬自掏腰包3萬商請設計師為共善堂製作全新目錄，完成後還將原檔送給廟方，她感性地說，取之社會用之社會，且共善堂的長輩們值得她這樣做，他們為廟當了一輩子的志工、行善社會，現在還要為建新廟募款奔波，相形之下，1本目錄比不上他們無私的付出。

(中時 )