紀艾希。

凹凸有致的身形。

伊林娛樂健美名模紀艾希，圓翹屁股曾被伊林娛樂副董事長陳婉若認證為「最美蜜桃臀」，近期推出首本健身書，分享美尻秘訣。不過5年前，她的身形線條在模特兒圈並不突出，甚至還被嫌胖，曾用激烈減肥法，導致身體產生溜溜球效應復胖外，生理期停滯3個月，被醫生警告子宮狀態如同更年期婦女，導致輕微憂鬱症傾向，直到開始接觸健身，不僅找回自信，不藏私把蜜桃臀密技集結成冊，推出健身書。紀艾希健身書《蜜桃臀這樣練》，7月16日在伊林選品官網上架。

笑稱自己是「超級美國人」的紀艾希，食量非常大，可以每天吃漢堡、義大利麵、炸雞，甚至3餐都吃麥當勞，加上跳街舞的關係，下盤比較大，常被說屁股大、腿粗，175公分的她，一度胖了5、6公斤，在纖細的模特兒圈中顯胖，於是開始展開不健康減肥方式，包括催吐、吃中藥、埋線、針灸，她嚴格控制自己每天只吃800卡熱量食物，「當時我一天只吃2顆蘋果、1碗紅豆薏仁，跑操場一個小時，一個月瘦6公斤。」雖然瘦身成功，但換來的卻是氣色差跟婦女疾病。

紀艾希回想起5年前的減肥經歷，不當減肥的後遺症，讓她心有餘悸，她曾經3個月都沒來生理期，上門求助婦產科，醫師警告她若繼續減肥，恐將一輩子無法生育，「醫生開黃體素給我，他告訴我這藥是給更年期婦女吃的，如果吃了生理期還是沒來，他也救不了我了。」

當時才23歲的她崩潰大哭，審視自己的身體，回歸正常飲食，不料因為先前的極端減肥，導致她一恢復正常吃3餐，體重短時間內復胖，「我覺得沒照顧好自己很對不起媽媽，沒自信到甚至有點輕微憂鬱症。」於是決定靠健康方法瘦身。

受到好姊妹的影響，紀艾希開始踏入健身房，她形容第一次健身完，身體像被車輾過一樣的疼痛，但在默默健身的3個月後，身邊的人開始看到她的改變，稱讚她變瘦變緊實，當時她的體脂從29％降到23％。健身一段時間後，內衣秀跟比基尼秀邀約變多，廠商喜歡她健康美身材，女粉絲也變多，讓她開心不已。

紀艾希說，會特別加強臀部重訓，是因為在某次活動中，婉若姐當眾誇讚她的屁股線條很美，是亞洲人少見的，而現在她原本最自卑的屁股，經過鍛鍊，進化成人人稱羨的蜜桃臀。她鼓勵想踏入健身房的女孩，不要怕，建立好健康的心態，搭配飲食，準備好迎接身體的美妙改變。

(中時 )