埃及國家級舞者Mohamed Mamdouh（左）結識潮州女孩趙芯瑩（右）後，不僅為愛走天涯遠「嫁」來台，且還結合埃及與原民舞蹈元素組舞團，在發揚新住民文化的同時也讓原民文化閃耀國際。（趙芯瑩提供）

埃及國家級舞者Mohamed Mamdouh（左）結識潮州女孩趙芯瑩（右）後，不僅為愛走天涯遠「嫁」來台，且還結合埃及與原民舞蹈元素組舞團，在發揚新住民文化的同時也讓原民文化閃耀國際。（趙芯瑩提供）

埃及國家級舞者Mohamed Mamdouh（左）結識潮州女孩趙芯瑩（右）後，不僅為愛走天涯遠「嫁」來台，且還結合埃及與原民舞蹈元素組舞團，在發揚新住民文化的同時也讓原民文化閃耀國際。（趙芯瑩提供）

潮州女孩趙芯瑩5年前在馬來西亞比賽肚皮舞時，驚訝且失望台灣根本不懂中東舞蹈，但在放棄之際結識埃及國家級舞者Mohamed Mamdouh，倆人不僅速墜情網、男方還為愛走天涯遠「嫁」來台，後還結合埃及與原民舞蹈元素創舞團，在發揚新住民文化的同時也讓原民文化閃耀國際。

「你學的是芭蕾，不是中東舞！」趙芯瑩從小學舞，12年前接觸到肚皮舞後便愛上，而後不僅勤學還四處表演兼比賽，但當她站上國際舞台比賽時，才驚覺自己一路走來都學錯了，且台灣根本不懂中東舞蹈的文化，所以才讓肚皮舞給人一種低俗的印象。

然而，就在她迷惘、甚至要放棄跳舞時，評審Mohamed Mamdouh拉了她一把，不僅以埃及國家級舞者的身分帶她到埃及認識何謂中東舞蹈，隨後還跟她回台灣「放逐1年」，期間倆人遊走全台各地，只為找尋可以與埃及舞蹈結合、一同在國際發光發熱的台灣舞蹈。

Mohamed Mamdouh告訴趙芯瑩，文化交流是國家能量的展現，不管中東或亞洲國家都是如此，且他的工作就是用舞蹈來進行國際文化交流，而現在他住在台灣，這是他第2個家，他想與她為台灣做點有意義的事。

去年底，夫妻倆在屏東縣好好婦女權益發展協會的協助下，結合原民舞蹈順利成立「中東傳統民俗舞團」，今年9、11月將受邀至印度、約旦表演，趙芯瑩開心地說，台灣有許多優秀的舞團，但一直沒機會飛出國外，現在結合新住民文化一同在國際發光發熱，很有意思。

(中時 )