張軒睿。三立提供

曾榮獲2017金漫奬、史上最強台灣漫畫《用九柑仔店》將躍上螢幕，原作由金漫獎「青年漫畫獎」、「年度漫畫大獎」雙料得主阮光民繪製，以他童年在雲林生長的回憶為故事素材，描述離鄉到城市工作的男主角俊龍在祖父病倒住院後，決定回鄉繼承雜貨店的經過。

《用九柑仔店》由華人創作獨家取得電視拍攝版權，並與福斯傳媒集團（Fox Networks Group）共同合作改拍成電視劇，本節目獲文化部影視及流行音樂產業局106年補助，並由最多平台包括三立都會台、華視、衛視中文台、Vidol、愛奇藝、LINE TV、FOX＋同步播出。福斯傳媒集團一向致力於並支持台灣在地製作，呈現國際品質作品。

《用九柑仔店》由金獎團隊重金打造，製作人徐國倫曾製作電影《KANO》、《等一個人咖啡》，導演導演曾英庭則導過《最後的詩句》、《高山上的茶園》，並獲得金鐘獎和台北電影節多個國際影展入圍肯定，總導演高炳權執導過電影《愛的麵包魂》及《滾石音樂愛情故事-對面的女孩看過來》。

這次演員陣容華麗，橫跨電影與電視圈，包括張軒睿、莫允雯、王柏傑、王淨、孫可芳、林哲熹、侯彥西、陳禕倫、張文綺、程雅晨、蔡昌憲、丁國琳、林義雄、龍劭華、雷洪、黃西田、王滿嬌等，並有「第20屆台北電影節」最佳男主角邱澤特別客串演出。

導演高炳權表示，《用九柑仔店》運用在地元素講小人物的故事，特別是即將消失的人事物及柑仔店被取代，他希望下一代還能知道甚麼是「柑仔店」，這次執導光打磨就花了兩年。

這次在選角上也花費許多心思，每位演員與漫畫中的人物都忠於原著，男主角張軒睿被要求多去接觸商業人士、微增胖，要表現歷練感，演出不能生澀，女主角莫允雯與漫畫中角色設定氣質相似，她還為這部劇特別去上台語課，特別演出的邱澤在表演上呈現出一種土味的狠勁、比較陰沈，是難得的類反角。

(中時 )