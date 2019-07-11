20190710中天新聞 擦臀空服「電爆」貼文是真的 工會幹部鞠躬歉

長榮空服員罷工風波落幕，公司內部卻傳出霸凌事件，一位化名Eva的現任長榮客服昨日call in至陳斐娟主持節目，除了分享沒參與罷工所承受的壓力，更在控訴工會抹黑公司時，忍不住在電話那頭哽咽落淚。

長榮客服Eva昨日在陳斐娟主持《這！不是新聞》坦言自己工作並不會直接接觸到空服員，但她有家人就是長榮空服員，資歷比較淺，在罷工當天由於工會與同儕間的壓力，讓她的家人真的已經到了公司門口準備參加罷工，最後在她不斷勸說下，才鼓起勇氣離開現場。

Eva哽咽表示在罷工期間，客服也承受很大壓力，但是很多客人給他們支持，「每次我們幫他們處理…可能花一個小時幫他們處理完機位，他們甚至…就是還鼓勵我們、給我們加油，說你們加油謝謝你們。」甚至還有位高端會員特地打電話進來，請同事幫忙轉達感謝之意，都讓她感動不已。

Eva更稱其實公司對待罷工的人，並不是像外界所看或工會所說「像免洗筷依樣用了就丟」，直指公司其實很珍惜員工，即便他們這些沒參與罷工的人很生氣，但這兩天還被主管要求把桌上所有關於反罷工標誌、貼紙拿掉，只為了營造一個和諧工作環境，「所以我真的很生氣那些人還是…工會還是一直用抹黑的手段在一直說公司不好，我真的覺得很難過也很生氣。」

(中時電子報)