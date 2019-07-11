《男神時代》日前首播，由謝佳見所演唱的片頭主題曲《怕不夠》也正式曝光，歌曲一出馬上讓粉絲驚喜連連。因為相較於謝佳見過去擅長的抒情曲風，主題曲《怕不夠》是首節奏輕快活潑的歌曲，是專門為《男神時代》與謝佳見量身打造的全新歌曲，並由謝佳見與網路竄起的新人吳哈哈合作演唱。謝佳見為該曲錄音時，坦言初次挑戰這種曲風，讓他進錄音室前非常緊張。還跟製作人討論了該怎麼詮釋，也試了許多種唱法，笑說他甚至把自己的各種浮誇面都逼出來了，直呼「這是我今年最大的挑戰」。

謝佳見演唱片頭曲，挑戰全新曲風。東森提供

謝佳見說「我第一次聽到這首歌的時候都暈了，因為我過去的音樂作品多是抒情為主，但《怕不夠》是首非常活潑的歌。所以我剛開始很怕駕馭不好，一直在想怎麼辦、要怎麼唱？不過我覺得這也是種新的挑戰，給自己一個不同的嘗試。剛好《男神時代》劇中的劉萬鏢這個角色也是跳脫我過去的戲路，有點跳tone、有時浮誇搞笑、有時卻又很真摯，跟這首歌的感覺其實跟契合」。謝佳見還笑說他還催眠自己，不斷跟自己說「你是演員」、「把自己當劉萬鏢來唱」。

謝佳見也透露這次會接唱主題曲〈怕不夠〉，有這麼突破嘗試也是想讓觀眾和粉絲對他能有不同以往的感受。謝佳見表示「我今年的目標，就是讓大家看到不同的謝佳見，也希望這首歌能夠帶給聽眾輕鬆、活潑的感覺，是個能讓大家跟著哼唱的愉快作品」。且不只為戲獻聲，謝佳見還阿莎力放話，如果收視破２，他就跳舞出舞蹈版，呼籲大家好好期待。《男神時代》的電視原聲帶，片頭曲《怕不夠》與片尾曲《謝謝》，也已上架至KKBOX、Spotify等各音樂數位平台。

台視、東森《男神時代》由謝佳見、葉星辰、劉書宏、夏語心主演，並將於台視7/6 (六)起、東森綜合台7/7(日)起，每周六日晚間十點播出。

(中時 )