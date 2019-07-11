《小女花不棄》今年8月將在中天、中視全台首播。由零負評女神林依晨、古裝劇專業戶張彬彬及酒窩男神林柏宏等演出。林柏宏在劇中演出可愛又霸道的東方炻圈粉無數，天天追著花不棄（林依晨飾）死纏爛打，癡情形象討喜。

被問及覺得為什麼東方炻追不到花不棄，林柏宏笑回：「愛情裡面本來就沒有為什麼，這個問題我也一直很想問我自己。」他認為天時地利人和都很重要，如果花不棄在遇見陳煜前就先遇見東方炻，也許也會對這麼深情又投入的東方炻感到心動，「感情的世界本來就很難說的。」

林依晨與張彬彬在沙漠中拍攝。

《小女花不棄》拍攝場景可看性十足，演員們甚至得在高溫的沙漠中穿戴厚重的頭套戲服演出，林柏宏認為這是整部電視劇中最可愛的一個橋段。花不棄和東方炻兩人被困在沙漠中，看似輕鬆的在打情罵俏，實際上卻是在廣大的沙漠中迷路只能相依為命，不停的鬥嘴、捉弄對方，但又不能沒有彼此，林柏宏說：「我覺得那可能是東方炻這輩子最開心的回憶吧！」

以《六弄咖啡館》拿下金馬獎最佳男配角獎的林柏宏，近幾年重心轉移到電影作品上，他表示各種類型的片子都會想參與，也想嘗試演出有心理疾病的角色、殺人犯或是超級英雄。今年以《小女花不棄》重返電視螢幕，林柏宏表示：「我很久沒有電視作品，所以非常非常期待用這個角色跟大家見面！」

林依晨（左）與張彬彬。

(中時 )