2019溫布頓草地網球錦標賽混雙僅存的台灣選手詹詠然，和克羅埃西亞搭檔多迪格（Ivan Dodig）經歷了一場三溫暖般的激戰，最終2：6、6：3、6：4擊退第11種子斯洛維尼亞柯列帕琪（Andreja Klepac）/法國侯傑-瓦賽林（Edouard Roger-Vasselin），闖進八強。

連續兩年法國網球公開賽掄元的詹詠然/多迪格，溫網排進第8種子，首輪輪空免戰晉級，次輪直落二輕取謝淑薇/謝政鵬姐弟檔，第三輪面對同為種子的勁敵，開局稍微較慢進入狀態，首盤第1個發球局就被破，第7局再度被破，陷入一盤落後。

次盤「台克聯軍」重新振作，不但保住5個發球局，並破了對手1個發球局，將局數扳平；第三盤詹詠然/多迪格曾連續三破對手發球局，一口氣取得局數5：0「聽牌」，卻忽然陷入一陣亂流，被對手連追4局，其中第7局更是錯過2個賽末點，第10局甚至也是在破發點危機下扭轉戰局，沒讓到手一半的勝利飛走。

詹詠然/多迪格將和迎戰英國非種子組合席爾瓦（Eden Silva）/霍伊特（Evan Hoyt），假如再度過關，詹詠然就可繼2011年後，再度打進到溫網混雙四強。

(中時電子報)