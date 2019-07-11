2019溫布頓草地網球錦標賽混雙僅存的台灣選手詹詠然，和克羅埃西亞搭檔多迪格（Ivan Dodig）經歷了一場三溫暖般的激戰，最終2：6、6：3、6：4擊退第11種子斯洛維尼亞柯列帕琪（Andreja Klepac）/法國侯傑-瓦賽林（Edouard Roger-Vasselin），闖進八強。
連續兩年法國網球公開賽掄元的詹詠然/多迪格，溫網排進第8種子，首輪輪空免戰晉級，次輪直落二輕取謝淑薇/謝政鵬姐弟檔，第三輪面對同為種子的勁敵，開局稍微較慢進入狀態，首盤第1個發球局就被破，第7局再度被破，陷入一盤落後。
次盤「台克聯軍」重新振作，不但保住5個發球局，並破了對手1個發球局，將局數扳平；第三盤詹詠然/多迪格曾連續三破對手發球局，一口氣取得局數5：0「聽牌」，卻忽然陷入一陣亂流，被對手連追4局，其中第7局更是錯過2個賽末點，第10局甚至也是在破發點危機下扭轉戰局，沒讓到手一半的勝利飛走。
詹詠然/多迪格將和迎戰英國非種子組合席爾瓦（Eden Silva）/霍伊特（Evan Hoyt），假如再度過關，詹詠然就可繼2011年後，再度打進到溫網混雙四強。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。