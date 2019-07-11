董潔在八大第1台《幸福一家人》飾演李立群的大女兒，戲裡她常向父親撒嬌，也備受寵愛，她10日接受台灣媒體電訪時說，與私下個性截然不同，她從小太早獨立生活，10歲即離開家工作，在父母面前反而會裝大人，也因此不太會撒嬌。談到和李立群在小麵舖的對戲，「我趴在他膝蓋上回憶從前時光，這台詞我調整過，講了自己跟親身父親的生活記憶，像是給爸爸梳頭髮、坐機車父親擔心我睡著…」只差別在自己個性沒有擅於情感表達。

李立群、董潔飾演父女。

董潔在戲裡飾演「房天心」角色，演出大齡女還沒出嫁、事業心強的女性，與她以往性格偏冷靜、柔弱有些不同。而她印象最深刻的情節是和弟弟喝醉酒，強吻王爍(翟天臨飾)那場戲；以及王爍第一次跟房天心表白，在咖啡廳約會，女方壓抑不住對對方的喜歡，非常細膩刻化出人物的矛頓心態。

董潔與李立群的合作從《還君明珠》開始，那次飾演她的公公，這次飾演父親，她對李老師的感覺就是很少說話，片場一直拿著劇本看。接下來兩人將再度合作新作品，只是沒有直接的對手戲，但私下對方像是父親一樣很照顧她，兩人不僅聊戲，會建議她未來的戲路類型。此外，他們還會聊茶，因為都愛喝茶，李立群將自己珍藏的老茶從台灣寄過來，還寫了一張便籤紙給她。

戲裡飾演她弟弟的邱澤，董潔覺得他很認真、也很安靜，因為他角色在戲裡面蠻難演的，所以看到他都是非常專注。兩人有聊起如何將情感運用到戲中？邱澤透露每次不管經驗是痛苦還是開心都會放進內心小抽屜，需要某種情緒的時候，就會把情緒記憶抽屜打開，這番話讓她至今印象深刻。

董潔笑談與馮凱導演合作很幸福，但第一次見到導演掉淚，讓大家很意外，「他一進來就擦著眼淚，所有人都盯著他看，但後來就覺得他怎麼常常在哭啊∼」，工作人員也哭成一片。董潔也說，《幸福一家人》後段的親情戲，連自己的父親都忍不住邊看邊掉淚，「我爸爸看電視劇是不哭的人，但這部戲到後期他看著都流淚」。《幸福一家人》 原每週一至五晚間9點播，7月23日起調整為晚間8點推出。

任運杰（左起）、邱澤、董潔。

(中時 )