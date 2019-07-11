養生徒勞無功？一位養生大師59歲罹癌離世，引起震撼！中國當代十大畫家梅墨生，同時也是太極拳家，他一生注重養生，卻在上月大腸癌病逝，引發一股「養生無用論」的熱潮。對此，林慶順教授認為，「養生」不能保證長夀，「運動」也只是得心臟病的「機率」較小，梅先生之所以早逝，其實跟他本身四個闗鍵因素有關。

林慶順教授在《科學的養生保健》發文表示，最近一位名人的死訊引起大陸熱議，集諸多頭銜於一身的梅墨生先生，既是中國當代十大畫家之一，也是詩人、學者、太極拳家、教授、研究員，甚至聽說曾到過台灣講學。

梅墨生14歲習長拳，25歲習太極拳，一生注重中醫養生，曾在各大陸發表過許多養生經典理論文章，教育大家注意養生。但是，他卻在今年6月14日死於大腸癌，享年才59歲。對於這樣一位養生大師的早逝，許多網友冷嘲熱諷，紛紛表示養生無用，運動無用，忌口無用等，林慶順則認為，別人的養生之道未必適合你，養生也不保證能長夀。

關於癌症的問題，林慶順一再強調「機率」的重要性。如果每天吸一包菸，西方醫學會告訴你得肺癌的「機率」會比不吸菸的人高出許多，但絕對不會跟你說「一定」會得肺癌。如果你常運動，西方醫學會告訴你，你得心臟病的「機率」會比不運動的人少許多，絕對不會跟你說，你「一定」不會得心臟病。

也就是說，醫學上的建議都是統計數據，如果你遵循這些建議，那你生病或早死的機率就會較低，但是卻不能保證你就一定會健康長壽。

事實上，梅先生雖然鼓勵大家養生，自己卻沒有真正做到養生。他曾跟一位記者透露，他常常工作到半夜，長期如此，健康亮起紅燈。另外，他又屬性情中人，在體制內因為個性獨特，常常受排擠、得罪人，經常是懷著鬱悶之氣。去年年底他便感覺腸胃不適，但卻自認養生有方，必遠離重疾，所以堅持不看醫生。直到今年初開始出現血便，他才被家人逼往醫院，但是為時已晚，被診斷出大腸癌末期。

林慶順分析，梅先生的早逝一是由於「癌變機率」，二是由於「工作過度」，三是由於「常懷鬱悶之氣」，四是由於「就醫過晚」。這四個因素湊在一起，很顯然就大大勝過「運動」和「養生」，才會導致他早逝。

有網友發表意見，如果不是「運動」和「養生」，梅先生說不定會死的更早。林慶順最後結語，人生無常，世事難料，我們能做的不過就是「盡人事，聽天命」。

(中時電子報)