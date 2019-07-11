長榮航空罷工落幕了，但仍因霸凌傳言讓話題仍持續延燒！特別餐與加料爭議餘波盪漾，長榮航空火速開除朱姓機師，也把空服員郭芷嫣調地勤。為何空服員郭芷嫣在LINE群組發表的激進對話內容遭到截圖外流？桃園市空服員職業工會律師吳俊達質疑，這些對話遭截圖爆料並交給公司，就是所謂的「資方間諜或暗樁」。他認為，該內鬼行為如果法律上不嚴格禁止，則勞工（工會）的「團結權」、「工作權」都必然受到嚴重危害。

郭芷嫣日前在Line群組的言論遭截圖曝光，其中提到，「我一定電啊！我們在外面曬 17 天，爭取到的他們都有欸」、「不電落跑的電誰，沒交三寶的就算了，中途跳船的電爆」、「80列車，已起程」，引起外界議論。起初工會澄清，郭的照片頭像被盜用，但郭卻又自行發聲明承認LINE對話是本人發言，但強調她未有任何霸凌意圖，並對於她情緒過激的不當發言道歉。

針對郭芷嫣LINE群組的對話被截圖流出，吳俊達在FB上發表個人看法，他指出這起案件與過去曾發生的「遠航運務員解僱案」類似，當時的原告（運務員）遭遠航解僱的證據，是LINE群組內的對話截圖，而這些截圖內容，正是「資方間諜或暗樁」（或是一開始就資方安插，或是事後為資方收編）主動提供給公司的。

吳俊達說明，這兩起案件凸顯了重要的法律問題，對於「資方間諜」的強大殺傷力，必須思考：「法律上應該如何消除這樣打壓工會及勞權的行為？」他強調，如果法律上不禁止「資方間諜」透過任何形式滲透工會或勞工討論群組，並嚴格禁止「間諜蒐證」在法律上之使用，則勞工（工會）的「團結權」、「工作權」都必然受到嚴重危害。

但是，如何對資方間諜進行約束？吳俊達列出3大難處，是界線劃分的難題：一、在哪些案件或程序上，必須嚴格排除，這些由資方間諜提供證據的證據能力？二、在那些例外情況下，法律上則可以允許雇主採用秘密調查手段？三、用途是否僅限於生產營運改善，而不包括人事管理？

上述資方間諜或秘密調查人的蒐證問題，不能單靠工會、勞工組織「事後」透過「除名」或其他「紀律處分」，來亡羊補牢。吳俊達補充，必須「事前」在法律上、證明上，就針對這樣「不正取證手法」取得的證據，直接給予「封鎖效力」。

吳俊達認為，留言與截圖都應該禁止在法律上作為證據使用，無論是企業內部懲處、民事責任、刑事責任，都應該全面排除，「作為不利當事人認定時的證據能力」。

桃園市空服員職業工會律師吳俊達在FB上發表個人看法，《#關於資方間諜的法律問題？》（圖／翻攝自律師吳俊達 FB）

(中時電子報)