@中國時報

前年國內單項體育協會全面改選，爆發人頭會員風波，時力立委黃國昌檢舉5名體協高層蒐集交換民眾個資，互灌人頭會員，違反《個資法》，北檢去年將5人緩起訴；但黃國昌認為緩起訴「過輕」，以「太陽花學運」模式率眾大陣仗到北檢抗議「濫權瀆職」，欲逼檢察長出面。高檢署日前將全案發回續查，北檢撤銷5人緩起訴，昨改將5人提起公訴。

犯下雲林西螺果菜市場掃射案及台南楠西開槍襲警案的要犯「六指仔」陳宏宗，躲藏嘉義大埔山區多時，刑事局獲報陳嫌計畫10日清晨要下山犯案並嗆聲見警就殺，昨凌晨趕在陳犯案前圍捕。陳為突破三面包夾，倒車衝撞並朝員警瘋狂開槍，警方則連開3槍還擊，陳嫌頭部及左小腿各中1槍，當場斃命，也避免讓制服員警再成陳嫌槍靶。

國民黨首次總統初選民調正進行。根據《旺旺中時媒體集團》最新民調顯示，黨內互比，韓國瑜拿下36.2％支持度，遙遙領先郭台銘的28.2％；與黨外對比，韓支持度44.8％，領先蔡英文、柯文哲逾20百分點，創新高。儘管韓民調看來長紅，但專家指出，國民黨民調下周一出爐前，韓不應掉以輕心，外在極可能出現對韓不利訊息，仍宜謹慎應對。

國民黨總統初選參選人郭台銘，昨將炮口對準自家人。針對媒體民調支持度落後韓9.8％，他說「絕不相信」，甚至怒責黨中央民調不納手機，轟國民黨中央委員「你們命剩多久？再搞下去就等著被民進黨殲殺，搞垮國民黨就是歷史罪人！」

@旺報

針對美國批准出售我M1A2戰車，大陸黨媒《人民日報》昨刊出高級別評論文章，強調美國對台軍售「打台灣牌」是一場危險遊戲，美方「以台制華」與台灣當局「挾洋自重」各懷鬼胎，使台海局勢更趨嚴峻。美國日前宣布對台出售大量軍事裝備，北京當局則表達強烈不滿。

中美貿易戰雙方官員重新恢復接觸，大陸外交部轄下智庫學者楊文靜指出，面對美方築起關稅壁壘、還拉攏盟友一起對抗中國，「但中國不想主動把美國當成敵人，而是希望和美國抱在一起，讓美國離不開中國。」

中美即將重啟貿易談判，大陸商務部10日發表聲明指出，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長努欽（Steven Mnuchin）通話，就落實兩國元首大阪會晤共識交換意見，商務部部長鐘山也有參與通話。

被美國國土安全部質疑恐有「資安風險」的全球最大無人機製造商大疆創新（DJI）宣布，經過15個月的測試，該公司旗下兩款新型產品的高安全無人機科技，已通過美國內政部審核，沒有發現資料外傳問題，高安全性得到驗證。由於大陸科技公司近兩年以來遭受各界懷疑和限制，因此大疆創新無人機此次獲得美國政府審核過關，實屬罕見。

@工商時報

美國聯準會（Fed）主席鮑爾周三（10日）赴眾議院金融服務委員會作證時指出，美國經濟前景在最近幾周並沒有出現改善，他這番談話暗示Fed在月底召開決策會議時，將準備調降利率。受此消息刺激，美股跳空大漲，美元則是由升轉貶。

晶圓代工龍頭台積電受惠於華為海思擴大下單，16奈米與更先進製程晶圓出貨暢旺，加上新台幣兌美元匯率5月以來走貶，公告6月合併營收858.68億元，第二季合併營收季增10.2％、達2,409.99億元，雙雙優於預期，並超越先前在法說會上提出的2,329～2,360億元業績展望。

大戶、中實戶及散戶第二季全都回來了！證交所10日公布，集中市場第二季成交值5億元以上的大戶人數衝上1,027人，重新回到一千人以上，較第一季的784人明顯回升，成長超過三成；另外季成交值在1～5億元的中實戶及1億元以下的散戶，季增也在一至三成之間。

停頓兩個月的中美貿易談判即將重啟，雙方貿易高層代表9日進行通話，並準備舉行面對面談判。而在談判展開前，美方向大陸釋出善意，美國貿易代表署（USTR）9日宣布，對110項的中國商品豁免關稅，豁免的商品包括醫療設備、電子元件等。

(中時電子報)