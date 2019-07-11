波灣緊張 伊朗革命衛隊企圖扣英油輪 07:422019/07/11 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 英國皇家海軍陸戰隊4日在英屬直布羅陀攔下一艘伊朗大型油輪，激怒德黑蘭，威脅報復。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 兩名知情美國官員透露，5艘伊朗革命衛隊武裝船隻周三在波斯灣意圖扣押一艘英國油輪，不過並未成功。 據CNN新聞網10日報導，這些官員透露，當這艘英國油輪出了波斯灣，正在進入荷莫茲海峽時，伊朗船隻便逼近。革命衛隊要求油輪改變航道，停在附近的伊朗水域。當時一架美國飛機正在上空，錄下了整個過程。 事發當時，英國皇家海軍「蒙特羅斯號」（HMS Montrose）巡防艦在油輪後護航，將機砲對準伊朗革命衛隊，並口頭警告他們後退，而對方也照辦了。 (中時電子報) #波斯灣 #伊朗 #英國 #油輪 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 伊朗打臉川普 嗆擊落無人機是明示 07:402019/06/21 軍事 伊朗爽了！自製飛彈打下美無人機 12:572019/06/21 軍事 擊落美40億無人機 伊朗1天要付37億 09:042019/06/25 軍事 伊朗搞不定 波灣緊張 美F-22重返中東 09:122019/06/29 軍事 英扣伊朗走私油輪 美叫好 德黑蘭怒了 11:432019/07/05 軍事 國際熱門新聞 意外！川普再打關稅牌 《聖經》也受害 - 國際 挺華為！歐洲這國全境用5G成首例 - 國際 港成籌碼？川普稱重啟貿易談判 美就減少批評港 - 國際 波灣緊張 伊朗革命衛隊企圖扣英油輪 - 時事 不只是手機系統備胎！任正非透露鴻蒙真正用途 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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