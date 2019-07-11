兩名知情美國官員透露，5艘伊朗革命衛隊武裝船隻周三在波斯灣意圖扣押一艘英國油輪，不過並未成功。

據CNN新聞網10日報導，這些官員透露，當這艘英國油輪出了波斯灣，正在進入荷莫茲海峽時，伊朗船隻便逼近。革命衛隊要求油輪改變航道，停在附近的伊朗水域。當時一架美國飛機正在上空，錄下了整個過程。

事發當時，英國皇家海軍「蒙特羅斯號」（HMS Montrose）巡防艦在油輪後護航，將機砲對準伊朗革命衛隊，並口頭警告他們後退，而對方也照辦了。

(中時電子報)