由於高雄市長韓國瑜和鴻海前董事長郭台銘都不具黨務經驗，怕其中一人出線，不利推動黨務，因此，國民黨擬推動刪除黨章「總統為當然黨主席」條款。有媒體認為，國民黨此舉是名義上是讓黨運作正常化，但實際上是為黨主席吳敦義在大選後的下一步鋪路。

據悉，國民黨10日召開第2次黨章研修小組會議，會議中具有共識的為刪除總統兼任黨主席條款，以及新增5席黨籍縣市長為中常委2案。最快在17日中常會通過後，在於7月28日的全代會決議。而在此次全代會也會正式通過總統候選人。

對於刪除總統兼任黨主席條款，有知情人士認為，不論是韓國瑜或是郭台銘都不具有黨務經驗，此時讓吳敦義從旁協助，續任黨主席，不僅有利黨務的推動，更助於2020的輔選。

據港媒《中評網》報導，吳敦義在國民黨最低谷的時候接任黨主席，當時外界就認為吳是為2020大選做準備，無奈，吳帶領國民黨贏得2018選戰後，民調始終維持低谷，吳只能無奈退出總統初選。雖然退出總統大選，但城府深沉的吳不會沒有打算下一步棋該如何走。

這兩個黨章修正案，很明顯對吳敦義有利。若刪除總統兼任黨主席條款通過後，解決了吳敦義2020的黨主席去留問題，吳敦義的任期將至2021年。因此，2020國民黨重新班師回朝，吳將續任黨席，維持其影響力；但若2020國民黨只贏得立委選戰，吳也會最大在野黨的黨主席；無論是何種結果，吳敦義都是雙贏。其次，黨章修改也擴大了主席的權力，讓吳更能掌握中常委的席次分布，對於未來推動任何提案都有幫助。

國民黨2020初選白熱化，而吳敦義當然也不會在選戰中缺一角，在挺吳黨代表的主導下，吳敦義一步一步布局大選後的下一步鋪路，這算盤怎麼打，對吳都不會太差。

(中時電子報)