國民黨2020總統初選8日展開民調，預計15日將公布結果，這場被國民黨主席吳敦義形容是黨史上最大規模、最關鍵的初選民調，格外受到關注。文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國分析後斷言，韓國瑜與郭台銘的民調未必會差距很小，因為穩固支持群體有人數上的落差。

據《旺旺中時媒體集團》最新民調顯示，黨內互比，韓國瑜拿下36.2％支持度，遙遙領先郭台銘的28.2％；與黨外對比，韓支持度44.8％，領先蔡英文、柯文哲逾20百分點，創新高。儘管韓民調看來長紅，但專家指出，國民黨民調下周一出爐前，韓不應掉以輕心，外在極可能出現對韓不利訊息，仍宜謹慎應對。

然而，據中評社報導，龐建國指出，韓國瑜優勢在於擁有一群較穩定的韓粉，韓粉的支持力量、熱情不退；郭台銘主打理性訴求，獲得知識、中上階層甚至是年輕人的喜歡，但郭起步較晚，且首富形象與韓賣菜郎庶民的形象有落差，一般社會較多為庶民非菁英階層，誰能號召庶民階層誰的勝算高。

龐認為，韓國瑜與郭台銘的民調未必會差距很小，因為穩固支持群體有人數上的落差，初步推論韓國瑜可用誤差範圍之外的差距勝出。

(中時電子報)