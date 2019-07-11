PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

鴻海集團創辦人郭台銘昨日（10）參訪基隆市黨部大佛禪寺與奠濟宮，卻突然暴怒，痛批國民黨中央沒納手機民調，也沒人像高雄市副議長陸淑美公開挺自己，嗆中央委員等著被民進黨「殲殺」；受媒體訪問，更突然落下男兒淚。藍營支持者傻眼，直言郭演了幾個月接地氣，終於在大爆氣後原形畢露。

昨日郭台銘暴怒，大罵國民黨中央委員：「你們命運剩多久？再搞下去就等著被民進黨『殲殺』，搞垮國民黨就是歷史罪人！」由於「殲殺」用詞與諧音，外界一陣譁然。郭受媒體訪問，談及自己心路歷程，更突然落下男兒淚，激動不已；新北市前市長朱立倫則表示，黨內初選不需這樣激情。

網友在PTT論壇發文《郭台銘你是在演哪一齣？》寫道：「今天在媒體上哭，請問你是在演哪一齣？你今天大爆氣，對國民黨開罵，請問你是哪根蔥？你四月才決定要參選總統，沒選上有那麼嚴重嗎？演幾個月、花一堆錢，就想買到中華民國總統，你把台灣人想的那麼簡單？你壓根就看不起台灣人、看不起國民黨，你這幾個月辛苦演的接地氣，完全在大爆氣之後原形畢露。」

該網友更直言：「你根本就不適合當政治人物，你只適合在你的鴻海帝國作威作福。你講你熟悉的產業，我不會說你沒能力，但你在政治上的表現醜態百出；你看事情的格局，你對政治的看法，完全狀況外、完全草包、完全笑掉大牙。」

最後，發文網友語重心長道：「再過幾天，希望你可以好聚好散，支持你的好兄弟，結束台銘之亂。自從你出來參選，整個國民黨選情急轉直下，真的不要再亂下去了，好好回去鴻海賺錢，好好做公益，給自己留下一個好身影。這幾個月，你在許多人眼中已經形象破滅，加油好嗎？不要再自我感覺良好了，中華民國不是可以用錢買的。」

(中時電子報)