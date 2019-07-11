「平行整合、垂直共享」的概念是「星客匯」的主張，將整合外部資源，與不同產業建立夥伴關係。（馮惠宜攝）

近年來由於租金成本居高不下，共享辦公室應運而生，台中也出現升級版的「商務共享空間」，不但有辦公室、會議室，還有多達80席商務座的多功能空間，周一到周五提供午餐，並24小時有咖啡零食免費暢飲，多元、體貼的服務還不只這些，業者強調，透過引進外部合作單位，包括新創團體、社企及創投等來解決企業難題，達到平行整合、垂直共享的全方位服務目標。

坐落在南區最高大樓「雙子星-大安國王」的21樓的「星客匯」擁有105坪大空間，簡約劃分出4間大小不同的空間，涵蓋高隱私度的獨立辦公／會議室、80個自由流動商務座，和提供多樣健康輕食及風味簡餐專區，讓會員們在自由創作或會議過程中能佐美食、品咖啡！

星客匯共享空間執行長陳寬翰指出，「星客匯」與其他商務空間最大的差異，在於提供額外的加值服務，除基本共享空間外，貼心提供共享餐廳、空間預約、新創講座、法律、會計及專屬小祕書等服務，滿足多元商務客的需求。同時會邀請各領域專家舉辦交流講座，提供諮詢服務，而非單單只是將空間出租，這也是「星客匯」最大的優勢和市場區隔。

而共享餐廳嚴選通過HACCP衛生評鑑認證中央廚房直送健康美食，讓企業會員們可以心無旁騖地專心辦公和會議，解決辦公大樓中飲食不便利性、節省往返時間、提升商務效率。

陳寬翰強調，所謂「平行整合、垂直共享」的概念是「星客匯」的主張，將整合外部資源，與不同產業建立夥伴關係，融合及分享各行業的專業、服務來持續注入新活力，再將資源共享給大樓內部企業會員，運用空間讓彼此有異業合作機會、創造無限的商機，對內形成一個正向循環的群聚效益，達到真正的共享經濟目標。

(中時 )