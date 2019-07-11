本著貢獻所學、回饋鄉里的精神，台南新化高中於暑假期間在校內及西港國小、東陽國小辦理3個服務學習營隊活動，帶動新化高中的學生參與服務學習，參加營隊的小學生也在大哥哥大姊姊協助下，在遊戲中學習新知，認識許多新朋友。

新化高中暑期服務學習營隊服務對象以都市學區外之學童為主，在提供國小孩童寓教於樂的活動來充實暑假生活，由新化高中師生自行設計多元、活潑的課程，引發小朋友學習興趣，帶來更多的文化刺激，體驗到書本知識與常識。

今年新化高中設計營隊內容多元，2日至5日於西港國小舉辦的「玩具總動員暑期育樂營」有生活化學知識、環保手作紀念品、尋寶闖關遊戲，讓參加的小朋友感受化學在生活上的實用、簡易度，從遊戲中了解正確環保常識，並培養小朋友的分工合作團隊精神。

此外，為提供偏鄉遠學校學生暑假期間參與體育運動的機會，8日～10日於校內舉辦的「趣新化左左暑期育樂營」邀請附近左鎮國小、新化國小、光榮國小學童參加，設計多元的球類運動、健身操、趣味活動、以及水域安全宣導活動等運動課程。

7日～11日於「東陽國小潛能激發營」以活潑的上課方式，帶領小朋友前往另一個由科幻、歷史故事構成的世界。其中實驗課程鼓勵小朋友能親自動手完成實驗，並探索其中的原理和魅力；英文則融入了許多趣味遊戲，讓小朋友邊玩遊戲邊學習。

校方也希望藉由籌辦營隊活動，讓參與的學生培養責任感、團體意識、分工合作概念，以期能在人事應對及人力管理方面更有概念，成為未來學習、工作的助力。

(中時 )