台中市總工會10日舉辦第28屆理監事授證典禮， 市長盧秀燕親自到場祝賀，並頒發60位理監事當選證書。盧秀燕表示，感謝總工會長期挺身而出為勞工朋友服務，未來市府將與總工會攜手同心拼經濟，創造良好的勞動環境。

台中市總工會第28屆理監事授證典禮，包括盧秀燕市長、立委黃國書、市議員黃守達、市府勞工局長吳威志、總工會新任理事長謝宗佑、監事會召集人陳金源和各大工會來賓等600多人齊聚見證。

盧秀燕表示，總工會歷經72年，由理監事一棒接著一棒，挺身而出為勞工服務，未來市府將與總工會攜手同心拼經濟，全力保障勞工權益。

盧秀燕也向在場勞工朋友宣布7月1日恢復老人健保補助好消息，補助老人健保自付額，期盼減輕勞工的家庭負擔；此外，台中購物節今日開跑，8月18日前在台中消費滿500元並上網登錄發票，即可抽千萬豪宅、百萬名車等大獎，歡迎大家把握暑期購物樂趣。

(中時 )