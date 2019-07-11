「可愛」里歐納德終究還是看在錢的份上跳槽嗎？根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞11日爆料，里歐納德正式跟快艇簽下3年1.03億美元(約台幣32億)合約，這份合約比先前報導的4年少了1年，其中第3年是球員選項。

查拉尼亞隨後補充，里歐納德跟快艇簽下這份「2+1」年合約後，跟保羅喬治都可在2021年夏天跳脫合約，再次測試自由市場身價，屆時里歐納德將擁有10年征戰NBA資歷，依照勞資協議規定，他就可以簽下年薪更高的頂薪合約。

其實當初就有傳出，里歐納德目標是簽下為期2年的短期合約，就是希望2年後可以符合10年老將規定，藉以領到頂薪合約，沒想到當他一開始跳槽快艇，謠傳跟快艇簽下4年合約，如今一切總算明朗化，可愛仍想追逐頂薪合約。

根據《Yahoo Sports》記者海恩斯報導，跟籃網簽下4年1.64億美元合約的杜蘭特，第4年同樣屬於球員選項，代表他能在2022年夏天跳脫合約成為自由球員，屆時他將滿33歲，重點還是他明年傷癒復出後，到底能夠恢復幾成身手？

(中時電子報)