前立法院長王金平退出國民黨總統初選後，動作頻頻，甚至有脫黨參選的揣測，雖然王金平否認此傳聞，但有媒體發現到，王金平8日出席餐會時，向在場與會人士漏口風，要求發動連署時要記得相挺，全場歡雷動。王似乎已下定決心參選到底。對此，資深媒體人邱明玉表示，如果高雄市長韓國瑜在初選勝出後，聲勢開始下跌，就有可能發生二次換柱事件，王金平就在等待這個時機。

邱明玉在政論節目《新聞面對面》上表示，王金平現在就是在等一個時刻，如果韓國瑜在初選勝出後，聲勢有可能就開始下跌，那下跌之後再加上立委給王壓力，就有可能發生二次換柱事件。王陣營的盤算是這樣，但是大家都跟他們說，算計太多。但是當年的時空背景都已經不一樣了，很難發生同樣的情形。

而國民黨台北市議員戴錫欽也表示，假設真的有一天，國民黨真的發生換柱2.0，憑什麼是王金平？王金平連國民黨初選都沒有參加，那把其他四個參選人當什麼？他們全部都繳了500萬參加初選，而王金平卻晾在一旁，不管王當初用什麼理由退選，就算真的要換柱，其他人會沒有意見嗎？邏輯不通！如果挺王的人有這樣期待，這是錯誤的，而且他不相信王金平會有這樣的期待。

戴錫欽更表示，即便今天不管是郭或是韓出線，真的不幸被說中了，到下半年聲勢開始往下掉，不管是柯或是蔡，民調往上衝，國民黨面臨敗選危機，大家要去找另一個替代人選，那個人也絕不會是王金平，因為正當性不夠。那王金平為何拉長戰線？就是為了累積自身能量，待價而沽，這就是王金平老謀深算的地方。

(中時電子報)