金門航空站主任洪念慈強調，這是相關單位共同努力的成果，希望與大家分享難得榮耀。（金門航空站提供）

金門航空站創設「聯合候補櫃檯」，並開發「線上候補登記系統」等便民作業，提供往來兩岸旅客更貼心服務，獲得第2屆政府服務獎。主任洪念慈強調，這是相關單位共同努力的成果，希望與大家分享難得榮耀。

金門民航站創設聯合候補機制，主動整合3家航空公司建置「聯合候補櫃檯」，並開發「線上候補登記系統」及「候補櫃檯影像直播」，提升搭機便捷性及疏運效率。同時，這項機制也陸續擴散至松山、高雄等地機場，在年節疏運作業上發揮功能，受到鄉親肯定和好評。

另該站在2018年啟用無雷達罩之雷達站，掌握疏運應變啟動時機，提供航空公司航機調度參考，縮短每架放行間隔3~5分鐘。另與金門縣府、醫院及航業者合作，派遣救護車支援金門醫院執行病患後送機制，2018年8月起由噴射機載送，採24小時待命，後送時間從4小時縮短為1小時，讓緊急重症患者的生命獲得更多保障。

同時，金門民航站還整合地政、戶政及台電等跨單位資料，創「噪音三合一補助」（電費、房屋稅、地價稅補助），民眾只需確認後簽名，即完成申請程序，並提供到點收件服務，讓便民作業再升級。

這項由國發會主辦的評選，共有177案參加角逐，最後有30項獲獎，金門民航站在交通部以創新和努力成果，一舉脫穎而出。

(中時 )