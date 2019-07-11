高雄市長韓國瑜去年起引爆「韓流」，聲勢屹立不搖，各家民調蟬聯奪冠，就連國民黨黨內初選，也被視為最有贏面者。前行政院發言人、傳播學者胡幼偉表示，有人質疑韓粉只是在「同溫層」內相互取暖，但事實上，韓卻是將不同階層選民聚集在一起，組成一個「跨溫層」鐵粉部隊；韓用「發大財」、「中華民國」和「討厭民進黨」，將組成一個強而有力又奇特的戰隊。

胡幼偉在臉書發文，表示有人提醒自己應離開「同溫層」，去看看、聽聽「反韓」者的意見、聲音；也有人指出，韓家軍不過是一群「同溫層」中相互取暖的人罷了，能贏過現任總統蔡英文嗎？對此，胡直言，與蔡對陣蔡，他認為還是韓國瑜贏面較大

胡幼偉指出，韓國瑜真正厲害之處，正是在於他能夠穿透「同溫層」，或者說，他能夠將原本不可能在一起的「同溫層」的選民，聚合組成一個「跨溫層」的鐵粉部隊。多少年來，「在台灣，因為省籍、地域、國家認同等因素，各自形成『同溫層』的選民，是絕不會混在一起共同支持一位政治人物，也不可能出現在同一個造勢場合的。」而這，也正是高雄二、三十年來，國民黨始終打不下來的原因。

因此，韓國瑜之所以能打下高雄，就在韓弄出了「跨溫層」的選票。胡幼偉分析：「也就是說，韓家軍，不是一個同質性很高的『同溫層』；韓家軍本身，就是一個過去難以想像的，異質性很高的『跨溫層』組合！因為跨越了原本老死不相往來的，屬性完全不同的若干個『同溫層』，組成了一個『跨溫層』的部隊，才變成他民意支持度一直名列前茅的特殊現象！」所以，像強強滾、文山伯、杏仁哥這樣的人，跟黃埔校友、不會講台語的外省爺奶出線同一場子，也不足為奇。

至於韓國瑜一直被反方嘲笑的「發大財」，胡幼偉直言，他還真是用「發大財」、「中華民國」和「討厭民進黨」，硬是把老死不相往來的幾個「同溫層」選民，組成了一個「跨溫層」的韓家軍！而這幾個關鍵，又與傳播學中的政治傳播符號策略密不可分。

(中時電子報)