氣象局降水預報指出，上午南部有大雨、下午北部、東北部、中部山區有局部大雨。(氣象局)

今天持續受西南風影響，氣象局副局長鄭明典指出，今天南部還是會持續下雨。氣象局一早也發布豪雨警報，高雄市、屏東縣有大豪雨、台南市有大雨。午後北部、東北部、中部山區有局部大雨。周五(12日)西南風稍減弱，中南部轉為局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴。氣象專家吳德榮指出，周六到下周三(13~17日)全台都多雲到晴的炎熱好天氣。

氣象局副局長鄭明典在臉書表示，南部的連續雨日的確持續很長一段時間，加上今天雷達回波走向，對流約略平行台灣的地形，迎風面還是在南部，所以今天還是會繼續下雨。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說道，最新模式模擬顯示，周六至下周一(13~15日)「西南季風」逐日減弱，低層水氣減少，大氣穩定，天氣晴朗炎熱，只有西南部迎風面的零星短暫降雨；且午後雷陣雨的機率日漸減少，會侷限在山區。下周二、三(16、17日)太平洋高壓增強，天氣穩定、晴朗炎熱，午後對流不明顯。

今天雷達回波走向，約略平行台灣的地形。(翻攝自 鄭明典臉書)

(中時電子報)