"The people I'm talking to say that in 6 and a half months Kevin Durant will be ready to play at full capacity. The people I trust who work with the best athletes in the world, that's what they've told me: KD will be ready." — @criscarter80 pic.twitter.com/9sCCBxeUUl — First Things First (@FTFonFS1) 2019年7月10日

為了挽回顏面，《First Things First》記者克里斯卡特擺明火力全開了！克里斯卡特11日爆料，剛加盟籃網的明星前鋒杜蘭特，儘管面臨右腳阿基里斯腱撕裂重傷，卻可能在6個半月後就宣告傷癒復出，代表他下個球季仍有機會出賽。

「根據我所得到消息，杜蘭特在6個半月後，將會做好上場打球的準備，」先前爆料里歐納德新聞頻遭打臉的克里斯卡特表示，「告訴我這個消息的人，是我非常信任的對象，他們跟世界上頂尖運動員一起工作，這是他們告訴我的。」

克里斯卡特這次的爆料，或許間接得到籃網總管馬克斯的「默認」，因為馬克斯昨天受訪時，並未訂出杜蘭特的復出時間表，也沒排除杜蘭特下季復出的可能性，甚至透露在決定開給杜蘭特頂薪合約之前，醫療團隊全數投票同意。

儘管阿基里斯腱撕裂對於籃球員生涯影響很大，卻在6到9個月就告傷癒復出，並非是不可能的，像是「小飛俠」布萊恩曾在2013年4月阿基里斯腱撕裂，卻在同年12月宣告復出，隨後打了3個球季，才在2016年4月正式退休。

(中時電子報)